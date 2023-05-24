▲ 【加密貨幣】證監會公布虛擬資產交易平台諮詢總結 業界唱好有助建立更安全生態

證監會總結發牌監管虛擬資產平台的諮詢，落實在香港經營交易平台必須領牌，同時容許散戶參與虛擬資產交易，但僅限大型代幣，綜合業界人士分析，新監管制度有助建立更安全的虛擬資產生態系統，禁止VASP向散戶投資者提供穩定幣交易服務的限制可能屬於臨時的過渡安排。

HashKey Group：無牌交易平台日子將會成為過去

已獲發虛擬資產交易平台牌照的HashKey Group 行政總裁李啟泰表示，從一開始，HashKey 就著手提倡建立一個合法、合規兼完全符合所有法律框架的虛擬資產交易平台。

李啟泰稱，在新的監管制度下，無牌交易平台的日子將會成為過去，這一系列的措施將有助於建立一個更安全、更透明、更值得信賴的虛擬資產生態系統。他稱，相信通過繼續與證監會和其他行業持份者的合作，香港要成為下一個國際虛擬資產中心似乎指日可待。

OKX黎智凱預計港逐步開放容許散戶交投穩定幣

早前宣布將會申請VASP牌照的OKX全球首席商務官黎智凱稱，證監會的監管規定和諮詢總結大致上符合其對香港監管制度的期望，顯然證監會在可行且謹慎的框架下有接納行業的反饋，從而對監管規定作出相應調整，例如取消了VASP在上幣前需要取得香港法律意見書的要求。

對於禁止VASP向散戶投資者提供穩定幣交易服務的限制，黎智凱認為，這可能屬於臨時的過渡安排，因為香港金管局正在籌備及制定有關穩定幣的監管制度，謹慎樂觀地認為，金管局將在不久將來推出有關穩定幣的監管措施，屆時也會逐步開放容許散戶交投穩定幣。

OneInfinity：建議金融監管重新考慮納虛擬資產清償資本

OneDegree Group旗下虛擬資產保險公司OneInfinity稱，歡迎當局對虛擬資產交易平台的發牌制度發出詳細指引，認同熱錢包或針對熱錢包的犯罪行為導致的損失至關重要，相關部份的資產需要100%覆蓋。

OneInfinity提到，亦同意虛擬資產作為儲備的一部份，可用作賠償的安排，亦希望藉此機會，建議金融監管部門重新考慮將虛擬資產納入為清償資本的一部份。

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