【加密貨幣】證監會僅限散戶參與大型代幣、不准買賣穩定幣　業界稱門檻高冀僅屬初步安排（第二版）

▲ 【加密貨幣】證監會公布虛擬資產交易平台諮詢總結 業界唱好有助建立更安全生態

證監會總結發牌監管虛擬資產平台的諮詢，落實在香港經營交易平台必須領牌，同時容許散戶參與虛擬資產交易，但僅限大型代幣。綜合業界人士分析，新監管制度有助建立更安全的虛擬資產生態系統，禁止虛擬資產服務提供者（VASP）向散戶提供穩定幣交易服務的限制，可能屬於臨時過渡安排。

OSL：設置門檻高 期望是好的開始

BC科技 （00863） 旗下OSL數字證券是最早獲得證監會發出自願監管牌照經營虛擬資產交易平台，OSL 執行董事及法規事務主管刁家駿向本報表示，證監會是次設置門檻確實較高，但背後理據合理，與傳統金融工具及投資產品門檻設定做法相似，所以支持諮詢總結的大方向。以香港目前的大環境，證監必須考慮業界包含性，產品方面需要加強及平衡需求，以免投資者因選擇過少而未能參與。

他續指，現時框架作為第一步，是很好的開始，令業界有更明確的方向以發展更多創新產品或擴展幣種。

證監會高層在總結時特別指出，6月1日起未領牌的平台不可以用廣告、KOL代言人宣傳，刁家駿稱，證監會早已指引平台應確保登載材料是基於事實、持平及不偏不倚。為免生疑問，平台營運者不應登載有關特定虛擬資產的任何廣告。OSL亦一直本著同樣的態度推廣交易服務。

在有「KOL」代表平台營運者作出建議或招攬行為問題上，OSL希望投資者謹記自己做好研究，切忌人云亦云，刁家駿稱：「其實不只是數字資產，在投資任何金融產品前，投資者必須了解產品結構及評估風險。」

HashKey Group：無牌交易平台日子將會成為過去

另一已獲發虛擬資產交易平台牌照的HashKey Group 行政總裁李啟泰表示，從一開始，HashKey 就著手提倡建立一個合法、合規兼完全符合所有法律框架的虛擬資產交易平台。

李啟泰稱，在新的監管制度下，無牌交易平台的日子將會成為過去，這一系列的措施將有助於建立一個更安全、更透明、更值得信賴的虛擬資產生態系統。他稱，相信通過繼續與證監會和其他行業持份者的合作，香港要成為下一個國際虛擬資產中心似乎指日可待。

OKX黎智凱預計港逐步開放容許散戶交投穩定幣

早前宣布將會申請VASP牌照的OKX全球首席商務官黎智凱稱，證監會的監管規定和諮詢總結大致上符合其對香港監管制度的期望，顯然證監會在可行且謹慎的框架下有接納行業的反饋，從而對監管規定作出相應調整，例如取消了VASP在上幣前需要取得香港法律意見書的要求。

對於禁止VASP向散戶投資者提供穩定幣交易服務的限制，黎智凱認為，這可能屬於臨時的過渡安排，因為香港金管局正在籌備及制定有關穩定幣的監管制度，謹慎樂觀地認為，金管局將在不久將來推出有關穩定幣的監管措施，屆時也會逐步開放容許散戶交投穩定幣。

OneInfinity：建議金融監管重新考慮納虛擬資產清償資本

OneDegree Group旗下虛擬資產保險公司OneInfinity稱，歡迎當局對虛擬資產交易平台的發牌制度發出詳細指引，認同熱錢包或針對熱錢包的犯罪行為導致的損失至關重要，相關部份的資產需要100%覆蓋。

OneInfinity提到，亦同意虛擬資產作為儲備的一部份，可用作賠償的安排，亦希望藉此機會，建議金融監管部門重新考慮將虛擬資產納入為清償資本的一部份。

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記者：李哲毅、麥德銘