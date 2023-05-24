【META】入稟挑戰歐盟索取資料案失敗　Meta：歐盟如拖網漁船吸取數據

▲ 【Meta】Meta在歐盟尋找反壟斷調查證據案件中敗訴

歐盟普通法院（General Court）駁回Meta（美：META）向歐洲反壟斷監管機構發起的訴訟。法院裁定，Meta須向監管機構交出資料文件，讓其調查Facebook數據和網上市場。

Meta 2020年以監管機構的要求「異常廣泛」爲由，入稟歐洲法院要求禁止當局繼續索取文件。公司表示，自2019年歐盟向公司索取和檢視逾100萬份文件，形容監管機構如「超級拖網漁船」收集數據。

歐洲普通法院在今日做出判決，稱Meta未能證明監管的請求「超出必要範圍」，及其採取的措施未能保護敏感數據，故此裁定Meta敗訴。

Meta遭重罰12億歐元、涉嫌對外傳送歐盟用戶數據

Meta日前亦涉嫌向美國傳送歐盟用戶數據，被歐盟重罰12億歐元（約102億港元），是有史以來金額最高的歐盟私隱罰款。

愛爾蘭數據保護委員會亦下令Meta，須在5個月內暫停向美國傳輸歐盟個人數據，同時在6個月內停止在美國非法處理歐盟個人數據。

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記者：伍鍵文