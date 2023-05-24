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【業績︱電動車】小鵬首季經調整淨虧損擴大至22億　汽車毛利率轉負　料次季汽車交付量最多跌39%

股市 18:37 2023/05/24

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小鵬首季經調整淨虧損擴闊至22億　汽車毛利率轉負　料次季汽車交付量最多跌39%

小鵬汽車 （09868） 首季淨虧損為23.4億元（人民幣，下同），較去年同期17億元擴大，非公認會計原則淨虧損為22.1億元，去年同期為15.3億元。展望第二季，小鵬預期總收入將介乎45億元至47億元，按年減少約36.8%至39.5%，而汽車交付量料介乎21,000至22,000輛，按年減少約36.1%至39%。

今年首季小鵬總收入按年跌45.9%至40.3億元，汽車銷售收入跌49.8%至35.1億元，主因汽車交付量減少及新能源汽車補貼終止。毛利率按年大跌10.5個百分點至1.7%，主因汽車毛利率由去年第四季5.7%跌至負2.5%，去年同期則為10.4%。

今年首季小鵬汽車總交付量為18,230輛，按年跌47.3%，按季跌17.9%。

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，今年首季對公司的戰略、組織和管理團隊進行了果斷的調整。小鵬汽車名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地指，展望未來，將會以迅速擴大銷量和市場份額作為公司的首要戰略目標。隨G6和其他新品帶動銷量的快速增長， 集團預期運營現金流大幅改善。

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

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編輯：袁諾曦

港股 小鵬汽車－W（09868）
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