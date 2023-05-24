【業績︱電動車】小鵬美股急跌一成　首季經調整淨虧損擴大至22億人幣、汽車利潤率轉負　料次季汽車交付量最多跌39%

▲ 小鵬首季經調整淨虧損擴闊至22億 汽車毛利率轉負 料次季汽車交付量最多跌39%

小鵬汽車 （09868） 首季淨虧損為23.4億元（人民幣，下同），較去年同期17億元擴大，非公認會計原則淨虧損為22.1億元，去年同期為15.3億元。展望第二季，小鵬預期總收入將介乎45億元至47億元，按年減少約36.8%至39.5%，而汽車交付量料介乎21,000至22,000輛，按年減少約36.1%至39%。

小鵬毛利率急挫，汽車利潤率亦轉負，小鵬於美股早段急跌逾一成，現跌11.1%，報8.08美元。

今年首季小鵬總收入按年跌45.9%至40.3億元，汽車銷售收入跌49.8%至35.1億元，主因汽車交付量減少及新能源汽車補貼終止。汽車利潤率由去年第四季5.7%跌至負2.5%，去年同期則為10.4%。整體毛利率按年大跌10.5個百分點至1.7%。

今年首季小鵬汽車總交付量為18,230輛，按年跌47.3%，按季跌17.9%。

小鵬汽車董事長及首席執行官何小鵬表示，今年首季對公司的戰略、組織和管理團隊進行了果斷的調整。

他在業績會上提到，已完成渠道的扁平化管理，未來將對現有銷售網絡進行優勝劣汰。在提高一二綫城市銷售網絡的效率同時，集團將在三四綫城市引入更多經銷商，支撑小鵬未來幾年在15至35萬元主銷價位的產品佈局及銷量目標。

G6將於6月上市、7月交付

何小鵬又指，G6將於6月正式上市，7月開始大規模交付並且迅速爬坡，G6將帶動小鵬的總交付量在第三季按年及按季都取得遠高於行業的高速增長，屆時小鵬也將迎來戰略和組織調整後的第一個銷量拐點。另外，小鵬還將在四季度推出一款7座純電MPV（即多用途汽車）。

小鵬汽車名譽副董事長兼聯席總裁顧宏地指，展望未來，將會以迅速擴大銷量和市場份額作為公司的首要戰略目標。隨G6和其他新品帶動銷量的快速增長， 集團預期運營現金流大幅改善。

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編輯：袁諾曦