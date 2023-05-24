University Hill 2A及2B期累沽逾900伙　套現逾63億　

新地（00016）旗下大埔白石角University Hill第2B期，今日展開第三輪發售240伙，暫沽逾190伙。新地副董事總經理雷霆表示，University Hill第2A期及第2B期累沽逾900伙，包括以價單形式及招標形式發售的單位，已套現逾63億元。而同系Silicon Hill累沽逾560伙，套逾45億元，整個項目合共套現逾108億元。而項目餘有近300伙單位未推出作銷售，發展商暫計劃於入伙後以現樓形式發售，定價料有5至10%加幅。

新地代理總經理胡致遠指，總結今日第三輪銷售，目前暫沽逾190伙，客源方面，新界區佔75%，主要來自大埔、沙田及馬鞍山，九龍區佔20%，港島區佔5%。

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