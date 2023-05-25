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【抄襲蘋果？】外媒點名小米手機系統　勿再模仿蘋果iOS故步自封

科技 12:27 2023/05/25

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小米近年以「機海戰術」在手機市場積極發展，除了推出各類型中低階、旗艦級小米手機，拓展用戶群，在硬件上也屢現創新。然而，外媒AndroidAuthority近日點名提到，在手機系統方面，小米手機系統MIUI也應該作出改變，不該停留在「模仿蘋果iOS」的階段。

外媒同時又列舉了多項對比，指出包括控制中心、設定、相機等介面，小米MIUI跟蘋果iOS看來都有許多相似的地方：

    點擊圖片放大
    +2

外媒指出：「三星、OPPO和其他公司均提供了視覺上與眾不同的Android系統介面」，並點名問及小米為何未能做到。而且，在中國手機品牌剛崛起之際，其手機介面設計抄襲蘋果iOS是常見的事，也是「可以理解的趨勢」。惟此後許多品牌如OPPO、HONOR、vivo等已作出改變，建立獨有Android系統風格，唯獨小米MIUI未有，至今仍在給予外界有濃厚的蘋果iOS風格。

至於其同時舉行的票選活動的結果就顯示，總計超過5,500名網民投票後，超過5成網民認為小米MIUI有模仿蘋果iOS。

【小米頂級旗艦】Xiaomi 13 Ultra配Leica四鏡頭設計　專業攝影旗艦電話橫空出世

【小米手機】小米Redmi Note 12系列登場　Redmi Watch 3具多種運動健康功能

責任編輯：張寶燕

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