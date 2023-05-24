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【迅銷6288】UNIQLO據報將撤出俄羅斯　為出售業務鋪路

股市 18:23 2023/05/24

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【UNIQLO】UNIQLO據報將撤出俄羅斯　為出售業務鋪路

俄羅斯傳媒引述俄羅斯貿易部副部長表示，迅銷 （06288） 旗下日本品牌UNIQLO優衣庫在去年暫停其在俄羅斯的業務後決定撤離俄羅斯，為出售業務鋪路。迅銷發聲明回應，稱去年3月臨時暫停在俄羅斯的業務，此狀態至今未變，由於無可預見的恢復營運的前景，該公司已關閉一些店舖。公司將繼續密切監測情況並作出相應的決定。

報道指，俄羅斯工業和貿易部副部長Viktor Yevtukhov表示，UNIQLO已決定完全離開俄羅斯，但尚未向政府提交申請，這意味著該連鎖店還沒有買家。他認為，該公司可以向潛在買家提供他們的商業模式，包括提供租賃協議、受歡迎的銷售據點，以及良好的客流量和設備。

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

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編輯：胡學能

港股 FAST RETAIL－DRS（06288） 時裝服飾 日本 俄羅斯 UNIQLO
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