Kim Kardashian唔認為離婚屬失敗 惟無力改變前夫

美國名媛Kim Kardashian周一（23日）出席英國作家Jay Shetty的播客節目《On Purpose》，期間談及和前夫Kanye West的婚姻。Kim Kardashian指，雖然部分人認為一段關係不再發展是一種失敗，但自己不認同想法，指無論一齊時間長短都是一件美好的事情。

馬斯克親述時間管理 如何兼顧3大巨企 【下一頁】

Kim Kardashian在節目上雖然未有道出Kanye West的姓名，但指曾經和生命中出現過的人有不同意見，但她無能力改變情況。Kim Kardashian指，不能強行將自己的想法投射到另一個理念完全不同的人身上。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Kim Kardashian指，兩人的婚姻非常美好。雖然她認為想法存在衝突可以接受，每個人想法都會不同。但她同時強調人生短暫，呼籲聽眾優先考慮價值觀和理念一致的人。

紐約市不斷「沉淪」 建築物反成負累 【下一頁】

Kim Kardashian更指，不能將想法強加於他人身上，亦不能期望其他人變得和你相同。

現年42歲的Kim Kardashian和現年45歲的Kanye West於2014年結婚，7年後離婚。兩人育有4名子女，分別為現年9歲的女兒North、現年7歲的兒子Saint、現年5歲的女兒Chicago及現年4歲的兒子Psalm。

追蹤國際熱話，即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀