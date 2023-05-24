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【生成式AI】CSL Mobile推5G AI Academy　幫助市民大眾免費體驗生成式AI

科技 18:25 2023/05/24

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近年政府積極發展Web 3.0生態圈，市場上亦出現各種新技術如生成式AI等，今日（24日）CSL Mobile推出5G AI Academy，免費為市民提供一系列AI工作坊，讓市民大眾都有機會接觸各種新科技。

CSL Mobile夥教育科技公司Preface及三星電子香港有限公司，推出5G AI Academy，可讓客戶接觸並認識各種新科技如NFT、元宇宙等知識。CSL Mobile將提供線上線下5G AI體驗，為市民免費提供實體及網上AI入門攻略工作坊，讓他們認識生成式AI的基本概念，CSL Mobile會於指定1010 Cente及csl專門店設立AI專區，利用Samsung Galaxy產品，觀看Preface提供的科技資訊及體驗Generative Pre-trained Transformer技術。

CSL Mobile個人流動通訊業務董事總經理林國誠表示，生成式AI將成為大家生活、工作的得力助手，例如處理各種冗長繁複的法律文件，讀取篇幅長數量多的文件並總結出重點等，CSL Mobile希望與客戶一起為AI、Web3.0等新技術帶來的未來做好準備。他補充，今次推出5G AI Academy可以讓大眾市民一起認識新科技，市民可在CSL網頁獲得AI入門知識，而成為CSL的客戶更加可以參與由Preface提供的AIChat Applier 獨家證書課程，認識GPT技術應用。

記者：李彥煒

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