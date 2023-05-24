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【無得夾錢睇】香港Netflix今起打擊共享帳號　非同住成員須另付$28

理財智慧 19:00 2023/05/24

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自從業績表現不理想，串流平台Netflix開始積極打擊非同住者共享帳號，相關措施亦已在海外多個地區實行。香港用戶一直只聞樓梯響，但今日香港官方宣布，將向共用帳號的非同住者，每人每月收取28元。

【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

Netflix今日更新收費詳情，基本用戶月費63元維持不變，而標準及高級用戶月費分別為78元和93元，列明可新增額外成員名額，每位每月須多付28元，可新增的額外名額數目，則取決於用戶所選擇的方案。

Netflix在官網列明，將會透過多種資訊判斷帳戶的登入裝置，是否已設為Netflix同戶裝置，包括 IP 位址、裝置識別碼及帳戶活動等。

各款方案詳情及設為Netflix同戶裝置方法：

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Netflix表示，如果用戶未設定 Netflix 同戶裝置，平台會自動根據 IP 位址、裝置識別碼及帳戶活動為用戶進行設定。而如果不在電視上觀賞Netflix或沒有電視，則無需為帳戶設定Netflix同戶裝置。

【好去處】日本「國民家品店」NITORI 首間旗艦店進駐MegaBox  佔地2萬呎  貨品種類逾5500件【見下頁

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撰文 : 陳楚琨

串流 經濟 Netflix 香港

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