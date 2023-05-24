【多圖】NOVO LAND第2A期示範單位陪你睇　簡約悠然舒適家居

新地（00016）旗下屯門NOVO LAND第2A期，今上載樓書，該期數的新示範單位今率先曝光，其中以3座18樓A1室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積692平方呎，屬三房一套間隔，單位設長形客飯廳，長約6米，闊約2.7米，方正實用，便於擺放家具，盡頭以落地玻璃連接露台，有助提高單位亮度。大門側旁設有高身儲物櫃，內附多格層板，提供充裕貯物空間，住戶可放置鞋履及各式家居物品，更設USB插頭的電插座，貼心實用，而部份儲物櫃面附有磁吸功能，可作告示板之用。

單位的三間睡房呈橫排式設計，均享同一座向景觀。其中主人套房外連工作平台，而室内空間方面，擺放雙人睡床後應餘有不少空間可以按住戶需要添置家具。另外兩間睡房間隔同樣方正實用，均設偌大窗戶，能為住戶提供亮度充足的生活。

單位採梗廚設計，上下方均設櫥櫃，並設有特色層架，提供儲物空間。廚房的窗戶可以有效協助排走明火煮食時的油煙。而單位內的兩間浴室均選用淋浴間設計，同時都不設窗戶。

3座18樓A1室無改動示範單位

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同步開放以3座18樓G室為藍本搭建的無改動示範單位，實用面積464平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，開放式廚房配備長形象牙白色工作檯面，工作檯面空間充裕。廚房設備齊全，提供七合一微蒸烤焗爐在內的家電，滿足下廚需要。主人睡房方面已餘留位置擺放衣櫃，房間同樣連接單位的工作平台。

3座18樓G室無改動示範單位

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