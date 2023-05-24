【美股業績】富途首季純利升1倍　註冊用戶數逾2000萬　美股盤前升逾3%

▲ 富途首季純利升逾1倍 註冊用戶數逾2000萬

互聯網券商富途控股（美：FUTU）首季營收按年升52%至25億元，純利升1.1倍至11.9億元，Non-GAAP計，經調整淨利潤升1倍至12.7億元。富途於美股盤前升3.4%，現報39.93美元。

期內，富途總交易額按年跌7.8%至1.2萬億元，其中，美股交易佔8276億元，港股交易佔3722億元。客戶日均收益交易則跌13.7%至51.4萬筆。

截至3月底，富途牛牛和moomoo App註冊用戶數達2,001.6萬，按年增長10.5%；開戶客戶數升13.5%至330.5萬；有資產客戶總數達152.8萬，按年增長15.2%。而客戶資產達約4655億港元，按年升20.6%，按季升11.5%，增長主因客戶持有股票的市場估值較高，其次是淨資產流入。

富途指出，香港貢獻了超過三分之一的新付費客戶，因為在1月份股市上漲期間吸客速度加快。

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編輯：袁諾曦