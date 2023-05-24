▲ 【小米業績】小米首季收入跌19%符預期 經調整利潤增13%、毛利率創新高

小米 （01810） 公布，今年第一季收入按年跌19%至594.77億元（人民幣，下同），符合市場預期。小米首季經調整淨利潤按年增13%至32.3億元，則較市場預期為佳。小米首季毛利率達19.5%，按年和按季都增約2.2百分點，創歷史新高。

小米持續積極去存貨，整體存貨金額為426億元，按年下降24.1%，為近9個季度以來的最低水位。

小米上季智能手機出貨量按年跌21%至3040萬部，跌幅較市場整體更深，但續保持全球第三，市佔率由去年第一季的12.6%跌至11.3%。分部收入按年跌24%至350億元。小米手機業務第一季毛利率為11.2%。

小米IoT與生活消費產品分部收入按年跌14%至168億元，主要由於智能電視及筆記本電腦及境外市場若干生活消費產品的銷售額減少，惟部分被智能大家電品類收入增加所抵銷。毛利率為15.7%。

小米互聯網服務分部收入按年跌1%至70億元，期內金融科技業務及廣告業務收入減少，惟部分被遊戲業務收入增加所抵銷。

在電動汽車發展上，小米在業績公告只簡單交代智能電動汽車等創新業務費用為11億元。

（不斷更新）

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