【全球經濟】「末日博士」魯賓尼警告：中美冷戰將放緩經濟增長　拜登或未能就債務上限達成協議

七國集團（G7）峰會早前在日本舉行，有「末日博士」之稱的經濟學家魯賓尼（Nouriel Roubini）警告，會議過度中美雙方或走上對抗之路，將放緩經濟增長，並推高大宗商品價格，最終波及市場。此外，他又指美國債務上限問題或只能在最後一刻達成協議，若未能有協議，市場將會崩盤。

魯賓尼認為，中國對G7峰會的反應，是認為歐美和日本以及其他國家正聯合反對中國，勢令中美之間的冷戰變得更冷，兩國對峙最終可能會放緩全球經濟增長並推高大宗商品價格，從而波及市場。



他又被問及有關提高美國債務上限的談判，坦言美國總統拜登與共和黨若未能達成協議，可能會產生毀滅性的後果。



魯賓尼指出，雙方可能會在最後關頭才達成協議，甚至無法達成協議。如果沒有達成協議，市場將會崩盤。

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編輯：葉志偉