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【業績】知乎首季收入增34%、經調整虧損收窄67%　首錄正經營現金流

股市 17:17 2023/05/24

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【業績】知乎首季收入增34%、經調整虧損收窄67%　首錄正經營現金流

知乎 （02390） （美：ZH）公布，今年首季總收入9.94億元（人民幣，下同），按年增長34%。以非公認會計準則（non-GAAP）計，知乎上季經調整虧損1.2億元，按年收窄67%。知乎首季收入較市場預期為佳，美股盤前升2%，暫報1.04美元。

用戶量方面，知乎首季平均月活躍用戶1.024億戶，較去年同期增80萬；平均月訂閱會員1490萬戶，按年增1.16倍、按季增15%。

知乎表示，季內付費會員收入達到歷史新高，同時職業培訓收入持續快速 增長。首席財務官沙大川表示，收入增長和減虧幅度均超出市場預期，第一季毛利率由去年同期的45.1%提高至51.5%，並且錄得IPO以來首次經營現金流入。

以收入類別劃分，知乎首季營銷服務收入按年跌12%至3.92億元，付費會員收入增1.05倍至4.55億元，職業培訓收入增1.7倍至1.07億元，自有品牌產品和圖書系列組成的其他收入增6%至4030萬元。

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

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編輯：麥德銘

港股 美股 業績公布 知乎－W（02390）
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