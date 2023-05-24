【HSBC滙豐】滙豐推B2B銷售點融資方案　允B2B商戶提供先買後付選項

HSBC滙豐 （00005） 今推出為企業對企業（B2B）交易而設的銷售點融資方案，讓香港的B2B商戶在自家網上銷售平台，為商業及機構顧客提供先買後付的選擇。

透過應用程式介面（API）技術，滙豐商業客戶可在自設的B2B電子商貿平台接入方案，於結帳時向買家提供延長付款期的選項。滙豐將在交易後的一個工作天內先行支付予賣家，方便他們及時對帳，以充分運用營運資金，提升營運效率。

數碼物流平台FreightAmigo將在今年6月初率先採用此方案，為他們的用戶提供「先運後付」（Ship Now, Pay Later）服務。企業和機構在該物流平台上預訂貨運服務時，可選擇於稍後付款，並無需支付額外費用。

滙豐工商金融常務總監兼環球貿易及融資業務部亞太區聯席主管高雅德（Aditya Gahlaut）表示，過去數年，企業加快部署網上銷售商品和服務，並逐漸成為大趨勢。該行推出全新的銷售點融資方案，客戶可於數碼平台以API嵌入創新的付款方式，充分利用網上渠道推動銷售，同時妥善管理現金流。現今的顧客愈來愈期望在購買過程中得到近乎即時體驗，而該行的方案可迅速滿足融資需要，提供額外的付款選項，從而增加顧客的接受程度，造就更多新銷售機遇。

滙豐香港工商金融常務總監兼中小企業主管王海珍表示，網上銷售平台發展一日千里，為專注於B2B銷售的中小企帶來更多擴大客源的良機，而且過程更直接和具成本效益。該行推出全方位的數碼產品和服務，助香港中小企主動把握潛在機遇，推動長遠增長。銷售點融資不但幫助客戶提升付款的靈活性，同時加強現金流管理，為B2B交易中的買賣雙方創造雙贏。

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編輯：胡學能