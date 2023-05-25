  • 26°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 09:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

德國男因1米72身高自卑 打斷腳做3次手術 目標增高至1米9

環球社會熱點 08:05 2023/05/25

分享：

分享：

德國一名21歲男子對172.5厘米的身高感到自卑，不惜飛往土耳其做3次增高手術。男子於網上拍片分享經歷，透露現時已增高至183厘米，而他的目標是擁有190厘米身高。

美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？ 【下一頁】

男子於社交媒體TikTok開設名為@la_tremba的帳戶，分享增高的心路歷程。他坦言在德國大部分男性都很高，導致他對自己的身高感到自卑，認為自己身型矮小不似男人，甚至感覺有如被閹割。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

直至去年11月，他下定決心飛往土耳其展開增高之旅。他至今已完成三次手術，要承受打斷腿骨及植入鋼釘等痛楚。

經過三次手術後，他的身高已增至183厘米。他在網上發文證實，下一次目標是再增高7厘米，希望能有190厘米身高。

Beyoncé演唱會迫爆倫敦酒店 英30戶家庭需臨時搬遷 【下一頁】

據悉，增高手術的風險頗高，患者有機會出現感染及神經線受損等後遺症。

而且手術費用昂貴，英媒指英國的增高手術費用高達5萬英鎊（約48.7萬港元），而美國的手術費則介乎5.6萬至21萬英鎊（約54.5萬至204萬港元）。

追蹤國際熱話，即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

法禁本土短程航班 望減碳排放改善氣候
2023/05/24
法禁本土短程航班 望減碳排放改善氣候
馬斯克親述時間管理 如何兼顧3大巨企
2023/05/24
馬斯克親述時間管理 如何兼顧3大巨企
美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？
2023/05/24
美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？
紐約市不斷「沉淪」 建築物反成負累
2023/05/24
紐約市不斷「沉淪」 建築物反成負累
美高中女跑手疑不滿失前三 向跨性別參賽者比手勢反對
2023/05/24
美高中女跑手疑不滿失前三 向跨性別參賽者比手勢反對

你可能感興趣

法禁本土短程航班 望減碳排放改善氣候
17:18 2023/05/24
法禁本土短程航班 望減碳排放改善氣候
馬斯克親述時間管理 如何兼顧3大巨企
15:10 2023/05/24
馬斯克親述時間管理 如何兼顧3大巨企
美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？
14:35 2023/05/24
美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？
網絡熱話 手術 德國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國限制留學生帶家屬赴英 減少淨移民人數
英國限制留學生帶家屬赴英 減少淨移民人數
【俄烏戰爭】岸田否認日本有意加入北約 俄稱擊斃多名入侵「烏兵」（持續更新）
【俄烏戰爭】岸田否認日本有意加入北約 俄稱擊斃多名入侵「烏兵」（持續更新）
【英國王室】自費請英警保護敗訴 哈里或需賠近500萬
【英國王室】自費請英警保護敗訴 哈里或需賠近500萬
美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？
美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？
紐約市不斷「沉淪」 建築物反成負累
紐約市不斷「沉淪」 建築物反成負累
英自由民主黨魁戴維：小部分女性擁有陰莖
英自由民主黨魁戴維：小部分女性擁有陰莖
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款