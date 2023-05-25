德國男因1米72身高自卑 打斷腳做3次手術 目標增高至1米9

德國一名21歲男子對172.5厘米的身高感到自卑，不惜飛往土耳其做3次增高手術。男子於網上拍片分享經歷，透露現時已增高至183厘米，而他的目標是擁有190厘米身高。

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男子於社交媒體TikTok開設名為@la_tremba的帳戶，分享增高的心路歷程。他坦言在德國大部分男性都很高，導致他對自己的身高感到自卑，認為自己身型矮小不似男人，甚至感覺有如被閹割。

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直至去年11月，他下定決心飛往土耳其展開增高之旅。他至今已完成三次手術，要承受打斷腿骨及植入鋼釘等痛楚。

經過三次手術後，他的身高已增至183厘米。他在網上發文證實，下一次目標是再增高7厘米，希望能有190厘米身高。

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據悉，增高手術的風險頗高，患者有機會出現感染及神經線受損等後遺症。

而且手術費用昂貴，英媒指英國的增高手術費用高達5萬英鎊（約48.7萬港元），而美國的手術費則介乎5.6萬至21萬英鎊（約54.5萬至204萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲