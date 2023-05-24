140萬澳洲人要打兩份工 應對生活成本危機

澳洲最新調查發現，當地4分1民眾﹑即約480萬人表示，需要取消退休﹑增加工作時間或同時從事兩份工作賺取更多收入，應對生活成本危機。另外亦有5分1民眾正考慮，尋找額外工作維持生計。

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比較網站Finder訪問中的14%受訪者表示，現時已延長工作時間，希望增加收入。另外亦有7%人士，即相當於140萬人士選擇同時從事兩份工作應對。另外亦有3%指自己別無他選，只能取消退休重回職場繼續工作，穩定自身財務狀況。

Finder發言人Sarah Megginson表示，對於很多人而言，僅是節儉地生活已不足以應付日常基本開支，支付相關費用已變成一項不可能的任務。通脹增加令雜貨及汽油等一切事務變得昂貴，民眾需設法增加收入應對。

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澳洲上周數據顯示，當地失業率已升至3.7%。數據令不少分析師感到意外，但同時指情況或在今年進一步惡化。但澳洲央行為壓抑通脹，已在過去一年中加息11次。

澳洲央行加息已令背負50萬澳元（257.6萬港元）按揭人士，每月供款額增加82澳元（約422港元）。與去年4月份相比，供樓人士需多支付1,133澳元（約5,836港元），增幅達54%，多州首府租金已接近歷史最高水平。

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責任編輯：李俊儀