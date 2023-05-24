  • 26°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 17:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜旅遊股】同程旅行首季經調整溢利大增1倍　收入升五成

股市 16:54 2023/05/24

分享：

分享：

【業績｜旅遊股】同程旅行首季經調整溢利大增1倍　收入升五成

同程旅行 （00780） 首季收入按年增加50.5%至25.9億元（人民幣‧下同），溢利按年升2.7倍至3.77億元，經調整溢利按年增加105.6% 至5億元。經調整淨利潤率按年增加5.2個百分點至的19.5%。

公司指，第一季度充分利用中國旅遊市場的成功復甦，努力抓住機遇，鞏固公司的市場地位。分部收入方面，住宿預訂服務的收入按年增加53.6%至8.3億元。交通票務服務收入按年增加35.9%至13.8億元。

公司首季交易額按年升76.5%至572億元，平均月活躍用戶按增長16.9%至2.86億人。平均月付費用戶按年增加30.6%至4140萬人。截至2023年3月31日止十二個月期間，付費用戶按年減少2.4%至2億人。

首季公司約80%的平均月活躍用戶來自微信小程序。公司指，將繼續探索多元化的線上及線下流量渠道，以豐富流量來源。

展望未來，公司指，剛過去的五一假期的強勁反彈，也清楚地顯示出旅遊熱情高漲的趨勢，再次提振了市場對中國旅遊行業的信心，並對中國旅遊行業的未來發展感到樂觀。

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

ET財智Talk
【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

相關文章：

【旅遊股】同程旅行：出境遊諮詢量按月上漲近3.6倍　冀五一至暑期有望恢復疫情前水平　股價全日跌近2%

【日本旅遊】日本消費退稅方法明年或變　日媒：去年追收稅款9成「被走數」

【業績前瞻】美團5.25季績出爐　經濟復常刺激酒旅及到店復甦、外賣交易量續增

編輯：姚卓然

港股 同程旅行（00780） 旅遊行業 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐推B2B銷售點融資方案　允B2B商戶提供先買後付選項

下一篇文章

【新股IPO】易點雲2416、宏信建發9930新股暗盤破發　兩者曾潛水逾一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】債限談判乏進展　道指期貨回升35點、守33000關（不斷更新）
【美股期貨】債限談判乏進展　道指期貨回升35點、守33000關（不斷更新）
【國泰航空】國泰解僱3名涉取笑內地乘客空中服務員　林紹波：冀外界予國泰改善機會、李家超痛憤失望
【國泰航空】國泰解僱3名涉取笑內地乘客空中服務員　林紹波：冀外界予國泰改善機會、李家超痛憤失望
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
【債務上限】共和黨：未安排下一場會議　突質疑耶倫6月1日違約期限　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】共和黨：未安排下一場會議　突質疑耶倫6月1日違約期限　一文看清最新進展（不斷更新）
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【港股市況】恒指全日跌315點考驗萬九關　龍湖、聯想齊插逾7%　賭股內需走弱（不斷更新）
【港股市況】恒指全日跌315點考驗萬九關　龍湖、聯想齊插逾7%　賭股內需走弱（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款