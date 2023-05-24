▲ 【業績｜旅遊股】同程旅行首季經調整溢利大增1倍 收入升五成

同程旅行 （00780） 首季收入按年增加50.5%至25.9億元（人民幣‧下同），溢利按年升2.7倍至3.77億元，經調整溢利按年增加105.6% 至5億元。經調整淨利潤率按年增加5.2個百分點至的19.5%。

公司指，第一季度充分利用中國旅遊市場的成功復甦，努力抓住機遇，鞏固公司的市場地位。分部收入方面，住宿預訂服務的收入按年增加53.6%至8.3億元。交通票務服務收入按年增加35.9%至13.8億元。

公司首季交易額按年升76.5%至572億元，平均月活躍用戶按增長16.9%至2.86億人。平均月付費用戶按年增加30.6%至4140萬人。截至2023年3月31日止十二個月期間，付費用戶按年減少2.4%至2億人。

首季公司約80%的平均月活躍用戶來自微信小程序。公司指，將繼續探索多元化的線上及線下流量渠道，以豐富流量來源。

展望未來，公司指，剛過去的五一假期的強勁反彈，也清楚地顯示出旅遊熱情高漲的趨勢，再次提振了市場對中國旅遊行業的信心，並對中國旅遊行業的未來發展感到樂觀。

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編輯：姚卓然