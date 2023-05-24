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法禁本土短程航班 望減碳排放改善氣候

環球社會熱點 17:18 2023/05/24

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法國政府為加強應對氣候變化減少排放溫室氣體，立法下令禁止國內的短程航班，轉乘航班則不受影響。反對者批評，禁令只有象徵意義。

法國第一夫人侄孫遇襲 疑因兇徒不滿馬克龍言論 【下一頁】

法國全新氣候法案生效周二（23日）後，任何火車車程兩個半小時以內的旅程，將一律不允許以航空形式完成。日後由首都巴黎想前往南特（Nantes）﹑里昂及波爾多（Bordeaux）等大城市，將不會再有任何本土航班。

法例同時要求，相關火車班次必須頻密，而且能夠滿足原來乘搭航班人士的需求。法國政府以2020新冠財政支持計劃，換取法國航空（Air France）同意妥協，同時禁止其他航空公司開設同類班次。

歐盟宣布與德國 就禁售燃油車分歧達成協議 【下一頁】

法案早於2021年已提出，當時要求更嚴苛，火車車程為4小時以內。惟方案遭航空業激烈反對，最終下修至2.5小時火車車程。

航空業團體Airlines for Europe（A4E）領袖Laurent Donceel指出，短途航班禁令對減少二氧化碳排放只有輕微效果，強調法國政府應該著重支持真正及重要的解決方案。

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責任編輯：吳漢培

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