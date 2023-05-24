【網上熱話】家庭月收入幾多先可以生 B ? 500蚊同200蚊都有一罐奶粉 睇你點養 !

在少子化的年代，不少香港夫婦都選舉「一個起兩個止」，又或者一個都不生，因為無經濟能力。雖然經常聽不少前人表示「窮有窮養，富有富養」。不過這話又未免說得太空泛。如果有數字看似比較實在一點，近日有位網民於媽媽群組問到，到底個人月入多少才可以生B呢 ?

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每對夫婦對於育兒的想法都有所不同，月入多少可以生仔亦是一個難以回答的問題，當然亦取決於家庭所在的地區、生活水平、教育支出、醫療保健支出等多種因素，實在沒有一個標準答案。不過生仔之後，家庭需要額外的財務支出，當中包括食品、住房、教育、醫療保健、娛樂、旅遊等，故此最起碼兩個的人工足夠支付生活所需而不是捉襟見肘，確保能夠照顧好孩子的生活和發展需要。

正如部分網民表示，有人貴養有人平養，但最起碼需要維持到衣食住行各方面，若想生小朋友又有愛心，經濟是一個考慮因素，但絕對不是唯一的考慮，因為「錢永遠不會夠」。亦有人提到，收入越多，生活質素越高，支出相對地大，所以又不夠錢。最重要視乎夫婦的想法，有人收入高，買500元一罐奶粉，有人買200元一罐奶粉；收入高讀5千元一個月的私校，收入低讀數百元的學卷學校。

其實這些都是個人的考慮，父母當然想給予子女最好的。不過貴不一定好，而子女要求的或許是父母對自己陪伴及愛心，在能力及精明的情況上付出已足夠，無需要比較。最後建議夫婦可以根據家庭實際情況制定預算及計劃，並儘可能地節約開支，以確保家庭的經濟穩定和可持續。

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責任編輯：陳玉蓮