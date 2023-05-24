【美國通脹】儲局前主席伯南克：央行仍需努力抑制通脹　過熱時間越長、貨幣收縮力度恐越大

▲ 儲局前主席伯南克：央行仍需努力抑制通脹 過熱時間越長、貨幣收縮力度恐越大

美國聯儲局前主席伯南克（Ben Bernanke）認為，央行仍需努力抑制通脹。伯南克在有份參與的論文中提及，未來就業市場的寬鬆程度仍低於可持續水平，通脹預期將溫和走高，所以美國聯儲局不太可能避免放慢經濟，以將通脹恢復到目標水平。

伯南克與曾任國際貨幣基金（IMF）首席經濟學家的Olivier Blanchard共同發表論文，央行必須令就業市場進一步降溫，惟沒有就失業率必須上升多少提出具體建議。

論文中又指，由就業市場過熱造成的通脹部分只能通過政策行動來扭轉，令勞動力供求達到更好的平衡。

另外，該論文指，當通脹過熱時間越長，追趕效應越強，錨定預期將會越弱，就業市場緊張對通脹的影響將會更大，暗示最終貨幣收縮所需的力度越大，才能令到通脹回到目標水平。

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編輯：袁諾曦