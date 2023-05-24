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【新股IPO】易點雲2416、宏信建發9930新股暗盤破發　宏信建發潛水約兩成

新股IPO 22:43 2023/05/24

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易點雲 （新上市編號：02416）  、宏信建發  （新上市編號：09930）  周四（25日）上市，周三收市後有暗盤交易，兩家新股均潛水。易點雲在輝立暗盤交易場低見9元，較招股價10.19元潛水12%，收報9.78元，低4%。不計手續費，一手（500股）帳面蝕205元。

易點雲在富途交易場收報9.8元，低2.9%，賬面蝕150元；於耀才暗盤則未有交易。

宏信建發9930暗盤蝕870元

宏信建發耀才暗盤收報3.51元，較招股價4.52元低23.6%，一手（1000股）不連手續費，賬面蝕1010元；輝立暗盤則報3.6元，較招股價低20.4%，蝕920元；富途報3.62元，較招股價低19.9%，蝕900元。

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記者：宋佩恩

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