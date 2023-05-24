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【新股IPO】易點雲2416、宏信建發9930新股暗盤破發　兩者曾潛水逾一成

新股IPO 16:53 2023/05/24

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【新股IPO】兩新股暗盤潛水　易點雲2416暗盤一手最多蝕230元、宏信建發9930蝕870元

易點雲 （新上市編號：02416）  、宏信建發  （新上市編號：09930）  周四（25日）上市，周三收市後有暗盤交易，兩家新股均潛水。易點雲在輝立暗盤交易場低見9元，較招股價10.19元潛水12%，現報9.64元，低5.4%。不計手續費，一手（500股）帳面蝕275元。

易點雲在富途交易場現見9.73元，低4.5%，賬面蝕230元；於耀才暗盤則未有交易。

宏信建發9930暗盤蝕870元

宏信建發輝立暗盤報3.65元，較招股價4.52元低19.2%，一手（1000股）不連手續費，賬面蝕870元；富途暗盤則報3.8元，較招股價低16.6%，蝕750元；耀才暗盤則未有交易。

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

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記者：宋佩恩

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