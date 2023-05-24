【八達通】「學生身分」個人八達通登陸手機 就到期或正辦理延續申請要等一等

現今世代，在地鐵見到很多人無時無刻都拿著手機，但每次臨出閘之際總有人要在袋裡尋找八達通，太落後 ?只因「學生身分」個人八達通一直未能登陸於手機，今次八達通終於升級，只要透過簡單步驟，即可將手上的實體八達通轉移至手機，以後出街搭車消費，不再需要左搵右搵，只要拿著手機，一拍即Pay。

邊個可以轉移實體「學生身分」個人八達通至手機八達通 ？

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轉移實體八達通前，要先符合以下資格： 擁有一張合資格且優惠生效中的實體「學生身分」個人八達通 年齡介乎13至25歲的全日制學生 已下載最新版本的八達通 App 使用適用的流動裝置：包括指定型號 iPhone、Apple Watch、以及 Samsung 或 Huawei 流動裝置

是次就如一般個人八達通轉移到手機錢包後的方法，「學生身份」版本的實體卡將會被停用而不可再用，同時所有附有的門禁服務、消費券等也會完全轉移。不過要注意的是如果「學生身分」剛好到期或正在辦理延續申請，官方表示使用者需要等待延續申請處理及啟動完畢後才轉移至「學生身分」個人手機八達通。一經批核，就可於兩至四星期內使用八達通 App 啓動個人手機八達通上「學生身分」。

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責任編輯：陳玉蓮