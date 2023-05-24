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【聯想業績】聯想全年少賺20% 第四季少賺72% 續後股價急挫近8%

股樓投資 16:37 2023/05/24

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聯想集團（00992）中午公布業績，全年少賺約21%，上季更大跌72%，末期股息則按年維持30仙。股價今早（24日）已低開1.1%，至午後跌幅擴大，曾低見7.17元，最多跌8.5%，收報7.24元，仍大跌7.7%，成交額6.7億元，為表現最差科指成份股。

同場加映﹕【青姐話】波動市 考理智

青姐話
【青姐話】波動市 考理智

截至3月底止，聯想全年盈利16.1億元（美元，下同），按年跌逾21%，主要受持續的宏觀不利因素影響對設備的需求，加上匯率波動產生5%負面影響，而撇除一次性重組及其他費用後，按年則跌10%。擬派末期息30港仙，全年派38港仙，與前一年度相同。期內，收入619.5億元，當中智能設備業務收入493.7億元，按年跌21%；基礎設施方案業務收入97.6億元，按年增37%；方案服務業務收入66.6億元，按年增22%。

【大行報告】 內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股）【見下頁

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單看第四季度，收入126.4億元，按年跌24%；純利1.1億美元，按年大跌72%。期內，智能設備業務收入按年減33%，但基礎設施方案業務及方案服務業務按年分別增長56%及18%，抵銷設備市場下滑的影響。第四季個人電腦以及業務收入佔比提升12個百分點至43%，創新高。

同場加映﹕【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

溫股知新
【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

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記者：郭秀慧

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純利 港股 聯想集團（00992）

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