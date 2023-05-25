【妙談護匡樂齡@iM網欄】 擁抱循環經濟 藉租賃方案輕鬆照顧長者

在現今可持續發展和節約資源的大氛圍下，「循環經濟」是個很重要的概念，其核心就是「資源最大化利用」。我們經常接觸到的循環再造、回收加工等產業，都是在發展循環經濟，不但能大量節約原料和能源，減少對自然資源的開採和消耗，同時可創造新的商機和價值鏈，並創建新的產品及服務以激發相應的供應鏈和就業機會，長遠推動經濟的可持續發展。

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而「租賃模式」，其實也是循環經濟的一環。筆者從事開發樂齡科技產品，十分看好這類產品可以透過租賃模式，為有需要的長者們提供更靈活和經濟有效的解決方案，以實現經濟循環。

相較於「購買模式」，租賃產品可以減輕照顧者的經濟負擔，因毋須一次性支付高昂的產品費用，只按需要租借產品，可大大節省成本。再者，租賃模式還可以提供更靈活的服務，如日租、月租或年租等多種選項，照顧者亦可以根據長者的實際需求變化，隨時轉換租用不同產品，毋須擔心購入的產品長期閒置或過時，甚至更可以經常試用最新的樂齡科技產品，讓長者享受科技不斷進步所帶來的好處。

另一方面，租賃模式亦有助於促進產品的資源回收和再利用。當租賃期結束，歸還的產品經過檢修和清潔後，可以重新提供給其他有需要的長者。這種循環利用的方式不但減少資源浪費，同時也延長了產品的使用壽命，做到更環保和可持續。

而在租賃過程中，不同的照顧者可以共享同一批產品，不但節省了每位照顧者的租賃成本，同時也促進了社區內的凝聚力，透過共享資源建立更緊密的社區網絡，提供更多的支援和服務。照顧者可以互相分享和交流使用產品的經驗，共同解決照顧上所遇到的問題。

要在社會上推動租賃模式以發展循環經濟，政府及不同機構均扮演着重要角色。筆者的團隊正積極推動相關項目，會把公司所開發的樂齡科技產品，提供予有需要的長者及照顧者租用。團隊正與不同單位緊密溝通，如向有興趣租用產品的機構提供顧問意見，對內亦協調員工為已歸還的產品執行清潔消毒、檢測維護，確保產品質量和性能符合標準。

筆者期望未來有更多商戶及照顧者能意識到租賃模式的好處，掌握循環經濟的優勢，從而改進產品服務及提高競爭力，讓更多的長者和照顧者受益，為社會健康和環境保護作出貢獻。

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周慶生（Adam） Guardman®護匡 品牌創辦人 以科技為經、品質為緯，研發、設計及生產了一系列長者安全感應系統、無線家居護理等創新價值智慧型產品，服務香港及歐美樂齡一族。矢志讓人本科技成為長者家居安全的堅固後盾，提供生活便利及輔助方案，推廣「居家安老」的理念，回饋社會。

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