【搜游食誌@iM網欄】母親節歡聚用餐　食肆推各式頌親恩宴席

母親節是最能催旺銷售的節日，各式各樣的推廣活動都是大眾絕對受落的，盡孝道、家庭天倫樂、一輩子的愛與付出，藉此日大家都聊表心意，誰都不會說「不」，禮物、花束已是不可或缺的，一家人歡聚用餐，慰勞偉大、全心奉獻家庭的媽媽。如餓狼的餐飲業，各家食肆都爭相推出各式頌親恩宴席，狂追過去幾年損失的生意額。

▲ 魚飯是潮州菜特式，特愛此烏頭魚飯完全無泥味，去骨，整條滿佈甘香魚油啫喱。

我們亦是尋常百姓，當然亦相約兄弟姐妹及家人一同慶祝，家中長輩已是94歲高齡老祖母，三代同堂，她仍可自行走動，尚有基本自理能力，實在是我們做子孫的福氣，過往都是訂座粵菜餐館，今年卻有意外驚喜，未有想到傳統潮州菜竟然讓老祖母一嘗，幾近由頭盤食到尾的開心家宴。順道讚賞潮州商會會員俱樂部餐飲部一駟馬拖車的員工，她們肯定將曾享用服務的會員逐一發溫馨提示，母親節優惠套餐，將我差點忘記了「它」的客人也激活了，發訊息好多公司都有做，但他們忘記了客戶服務的細節，如發訊日期，如何主動跟進帶動客人訂座，不是乾等客人回覆！

▲ 難得普通菜，煎蠔烙，一樣用心製作，傳統煎的做法，不貪快大鑊油炸。

是夜菜式方面是我們主導，因為接近20人，各人口味不同，加上老祖母是不食任何海鮮，食物必需要焾軟，青年人當然愛香口炸物，鑊氣沖天的熱炒，我輩鍾情健康偏淡味、營養佳餚，真是好難為經理為我們設計菜單。相信百食不厭是「家常」，我就按他們信心滿滿的「傳統道地」潮菜為基礎。全是家常菜，非高價大菜，欣賞他們仍是滿載熱誠，用心接待，未有因單價不高而馬虎，更不會現場再催加鮑參翅肚。

▲ 尋常百姓的家常主食，香甜醇厚老菜圃配芥蘭炒出一道鍋氣滿滿的主食。

服務人員都殷實服務，非常難得。勤快又細心，感動位是將特別餐點給老祖母的上湯菜芯，不單是順應要求要非常焾軟，廚師弄出來的菜芯焾而不韌，仍帶點爽滑口感，色澤翠綠鮮嫩。不要少看一道潮州老菜圃炒粿條，鑊氣十足，條條粿條著色均勻有致的琥珀色，夾雜爽脆香甜醇厚的潮州老菜圃、芥蘭長條，每口都香鍋撲鼻，已經是飽到上喉嚨，仍忍不住一箸一箸食光光。侍應主管更特意端上一碗為老祖母而炒的粿條，他略為調整了配料的切法，使她容易進食及吞咽，難怪她整夜食得從未如此愜意。

▲ 一道叫人意外驚喜平民潮汕美食，酥脆鬆化、入口卻軟滑可口。

紫菜發菜卷併炸普寧豆腐做得非常好，炸得酥脆金黃而仍可保持有濕潤度，餡料又軟滑，發菜卷內的餡料是全發菜，好鬆軟，顛覆了我昔日對發菜的質感記憶，難怪完全無牙的嫲嫲，試了一口後，主動要食，而且食得津津有味。水瓜肉碎炆門鱔魚肚，看到大家一口一口食，好久沒食到對胃的家常好菜，猶勝那些顧著裝點，為求相機食先而忽略味道的新派菜式。

▲ 用心做好每道菜，無分上、下、大、小，是令人欣賞「駟馬拖車」的專業，回味無窮的時令菜 - 沙爹牛肉炒芥蘭。

滷水獅頭鵝片，肉質軟滑，皮脂厚度適中，滷水香味甘醇而不鹹，可口開胃菜。普寧豆醬鷄，再三叮嚀，少鹹，骨香肉嫩皮薄，賣相需一般，味道還是不錯，最愛他連鷄雜一同炆煮，思鄉的「潮汕風味」。沙爹牛肉炒芥蘭是做得十分精巧，粗中帶細的家常菜，牛肉香軟，肉味濃，同歐、美、日、澳的進口牛肉，肉味完全不同，沙爹味道、濃稠度剛好，快炒芥蘭度，每條芥蘭都用心摘，梗菜相連，蘭度斜切成片，上菜時，不經意就立體呈現，每注都是剛好一口份量，叫人食得自在、優雅。

▲ 家鄉甜品，勾起兒時首次接觸的潮式甜食，清心丸馬蹄綠豆爽。

奉上久違的清心丸綠豆爽，我最愛食的甜品，減甜未有令它失色，反而突顯奉送的鴛鴦蜜瓜更香甜可口，有爽甜哈蜜瓜，也有果味濃甜的蜜瓜。為我們各位母親送上溫馨甜蜜的默默祝福！

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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