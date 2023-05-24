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【在家工作】倫敦上班族每周上班2.3天　長遠減生產力

商業 16:54 2023/05/24

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英國智庫Centre for Cities對倫敦上班族進行了調查，發現與疫前相比，他們在工作場所花費的時間增加了59%，平均每周達2.3天。研究顯示，最常見的工作模式是每周工作2天，佔受訪者的31%，而幾乎一半受訪者需要更多工作天，即每周3、4或5天。研究還發現，四分之三的僱主規定了員工留在辦公室的最少天數。

【LGBTQ】美百貨推Pride系列惹反感　貨品速下架

這份題為《辦公室政治：倫敦和在家工作的興起》的報告警告，雖然在家工作會為員工帶來更好的勞逸平衡（Work-life-balance），並減少他們的舟車勞頓，但卻可能產生長期成本，減低生產力。

倫敦復工速度慢

報告作者之一Paul Swinney說，聚集在城市中心工作會提高生產力，例如是公司能聘用更高質的員工、同事之間可互相學習和帶動創造力等。報告呼籲，應制定鼓勵員工上班的政策，包括取消周五早上的車票繁忙附加費，又或發動宣傳，教育大眾辦公室生活的好處。

美國史丹福大學Nick Bloom教授最近發現，員工對在家工作的重視程度相當於加薪8%。Google去年底的數據亦指出，倫敦的復工速度比英國其他大城市更緩慢——曼徹斯特的公共交通使用率僅比疫前低7%，而倫敦則為14%。

【寵物市場】沃爾瑪進軍寵物遙距診症市場　大戰亞馬遜

責任編輯：歐陽佩

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