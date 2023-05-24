▲ 【HSBC滙豐】英國CMA指滙豐、花旗等5家銀行涉違反競爭法 於彭博聊天室交換債券交易敏感訊息

英國競爭暨市場管理局（CMA）表示，初步確認滙豐HSBC （00005） 、花旗（美：C）、德意志銀行、摩根士丹利（美：MS）及加拿大皇家銀行（RBC）5家銀行涉嫌違反英國競爭法，在一對一的彭博線上聊天室中，交換政府債券交易活動的敏感訊息。

CMA在聲明表示，5家銀行於部分交易員分別於2009年至2013年期間不同時期，在彭博聊天室的一次或多次一對一對話中，非法分享訊息。聲明指，這些對話被指與英國政府債券買賣有關，特別是英國國債和英債資產掉期，並包括定價的細節和交易策略等其他方面。

德銀及花旗已承認參與反競爭活動

德銀及花旗已承認參與反競爭活動，而滙豐、大摩及RBC則未承認犯錯。 CMA稱，在這個階段不會假設任何一家銀行已經違法。

CMA執法部執行主任Michael Grenfell表示，一個正常運作、具競爭力的債券市場將使數以千萬計的納稅人和退休基金儲蓄者受益，而是也是英國作為全球金融中心聲譽的核心，因此這些被指控的活動非常嚴重，而且需要CMA進行詳細調查，這可能削弱納稅人、退休基金儲蓄者和金融機構從相關產品獲得的好處，包括最大限度地降低借貸成本。

CMA稱，作出最終決前，將會先考慮各家銀行的進一步陳述。

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編輯：陳韻妍