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【單位直擊】比高峰期平足100萬　租客趁機做業主　668萬購新都城企理兩房戶

股樓投資 16:12 2023/05/24

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雖然樓價回升，但與高峰期仍有段距離，有租客趁機入市，升級做業主。美聯物業黃少明說，將軍澳新都城三期2座低層B室，實用面積406平方呎，兩房間隔，原叫價690萬元，現減價22萬元，以668萬元沽出，實用呎價約16,453元。 

代理透露，買家為同屋苑租客，租住同面積單位多年，見目前樓價比高峰期平足100萬元，所以決定入市。從相片可見，單位內籠企理，可即買即住，料買家可節省一大筆裝修費。 

資料顯示，原業主於2011年以319萬元購入上址，持貨12年，現帳面賺349萬元，物業期內升值約1.1倍。 

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撰文 : 黃卓賢

新都城 將軍澳 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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