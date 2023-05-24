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【移民英國】料今年移民人數達70萬破記錄　英國將限制向留學生發出親屬簽證

環球政經 16:17 2023/05/24

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綜合外媒報道，英國政府為有效減低移民數字，將限制向留學生的親屬發出簽證，不過修讀研究課程的研究生（postgraduate research students）則不在此限。首相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，新規定將於2024年1月起實施。

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根據最新公布，除就讀指定為研究項目的課程外，研究生的伴侶和子女將不再被允許在課程期間申請在英國居住。

報道提到，英國官方統計預計數據顯示，今年合法移民人數將達到創紀錄的70萬人。而去年當局發出135,788份海外學生的家屬簽證，此數字幾乎是2019年的9倍。

【阿里巴巴9988】一文看清大行予阿里   最新評級和目標價【見下頁

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內政大臣柏斐文 (Suella Braverman) 認為，獲得簽證的家屬人數前所未有地增加，而現在是「我們收緊這條路線，以確保能夠減少移民人數的時候了。」她又表示，新措施在「減少移民」和「保障學生能為英國帶來經濟利益」之間取得適當平衡。

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撰文 : 陳楚琨

畢業 大學 辛偉誠 簽證 移民 英國

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