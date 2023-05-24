【滔搏業績】滔搏全年少賺25%兼派息削33% 表現遜預期 股價急挫逾一成

內地運動鞋經銷商滔搏（06110）公布截至2023年2月底止年度全年業績， 收入下降15.1%，全年少賺25%，遜預期。股價今早（24日）低開2.6%，其後跌幅逐步擴大，接近收市一度低見6.08元，最多跌近12%，最新報6.13元，仍大跌11.2%，成交額1.5億元。

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滔搏全年純利按年跌24.9%，至18.4億元（人民幣，下同）；每股盈利29.62分，派末期息5分及特別息15分，合共派20分，按年減少33%。公司指，若連同中期股息，全年派息比率111.4%。收入270.7億元，下降15.1%，公司解釋，收入下跌主因疫情反覆發展及區域性封控，引致綫下人流減少及疲弱整體消費環境。期內，主力品牌包括耐克及阿迪達斯收入為233億元，按年減少15.4%；其他品牌收入為35.2億元，按年下降12.1%。

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期內，經營利潤24.3億元，按年跌29%；毛利率41.68%，較上年同期減少1.69百分點，因市場需求波動導致行業供給冗餘，進行與行業促清氛圍相匹配的折扣調整。此外，於2022/23財政年度第四季度，集團零售及批發業務的總銷售金額按年錄得10%至20%低段下跌。

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記者：郭秀慧