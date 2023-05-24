【南韓5G不似預期】南韓3間電訊商誇大5G網速　遭罰款336億韓元

▲ 南韓電訊商SK電訊（SK Telecom）、KT及LG Uplus聲稱可讓消費者體驗到20Gbps的5G網速，惟這數字只是技術的理論目標。

南韓雖然是全球最早推出民用5G服務的國家，但其5G網速、服務質素一直為人詬病。據韓聯社報道，南韓反壟斷執法機關今（24日）表示，由於當地3間電訊商的廣告誇大不實並誤導消費者對5G網速的認知，決定對這3間電訊商處以總計336億韓元（約2億港元）。

涉事電訊商包括SK電訊（SK Telecom）、KT及LG Uplus，因為發布誤導性的廣告行為遭罰款，對市場公平性及消費者利益均有嚴重影響。執法機關指有關電訊商欺騙消費者，聲稱可以讓他們體驗到20Gbps的網路速度，「惟這網速只是5G技術的理論目標，實際上只能在有限的環境下才能觀察到」，因此是誇大及提供了虛假的廣告訊息。

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落差高達97%

報道指，其中SK電訊及KT均在廣告上宣稱，用其5G服務下載2GB的電影，僅需0.8秒；LG Uplus的廣告亦聲稱，傳輸2.5GB的檔案，僅需1秒完成。然而，當廣告播出時，3間電訊商的5G服務平均下載速度介乎656至801Mbps之間，僅為電訊商宣稱「可以達到20Gbps」的3%至4%，落差高達97%。

這3間電訊商在當地更處於壟斷市場的位置，其中SK電訊以超過39%市佔率穩站龍頭地位。KT為22.4%，LG Uplus則為20.8%。

責任編輯：張寶燕

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