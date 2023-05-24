新療法增存活期：膀胱癌患者新希望

一旦發現尿液有血，除了可能是膀胱炎、前列腺增生或尿道炎等疾病外，亦有可能是膀胱癌。膀胱癌的早期症狀不明顯，亦有機會與其他疾病混淆，因此很多患者確診時已屬晚期，增加了治療難度。近年醫學界對治療膀胱癌有新概念，患者若在化療後再接受免疫治療作「維持治療」，可大大延長整體存活期及改善生活質素。

血尿顔色或與正常尿液無異

▲ 養和醫院臨床腫瘤科專科潘明駿醫生

在香港，膀胱癌的死亡率每年高達五成，確診個案更有上升趨勢。在過去五年，確診人數便由400人升至450人，當中超過八成的患者是六十五歲以上，男性較女性個案多約三倍，而吸煙者患上膀胱癌的機會亦較高。養和醫院臨床腫瘤科專科潘明駿醫生指，膀胱癌的症狀與膀胱炎及尿道炎等疾病非常相似，例如會出現尿頻、排尿時感到灼熱、血尿等。潘醫生說：「膀胱癌的血尿通常不會帶有痛楚，而且會斷續出現，嚴重時會形成血塊，令膀胱感到脹痛及小便不通，至於其他泌尿疾病則會出現一定程度的痛楚。」血尿是判斷是否患上膀胱癌的主要指標，但有些血尿的顔色與正常尿液無異，難以察覺，需要化驗才能知道尿液是否帶有血液。一旦癌症未能受控，擴散至其他器官，患者會感到骨痛、體重急劇下降等。

化療可控病情 但效果短暫



醫生會透過膀胱內視鏡與活組織切片、靜脈尿路造影術、驗尿及影像檢查等，幫病人診斷。早期膀胱癌的治療方案，包括將抗癌藥物直接灌入膀胱及卡介苗免疫治療。至於晚期的病人，則可能要接受膀胱切除手術、放射治療及化療等。但這些療法都有不足之處，例如膀胱切除會影響患者的日常生活，手術後需配戴尿袋；放射治療只適用於局部部位，整體療效欠佳；而化療雖然可控制大部分患者的病情，但效果並不長久。

新療法新希望 可增存活率



近年醫學界有新療法對抗膀胱癌，如果病人接受化療後再接受「維持治療」，可以增加存活期及減低死亡風險。潘醫生解釋，「維持治療」有助防止癌症在化療後復發，而常用於膀胱癌的一線「維持治療」是免疫治療，「免疫治療通常使用特定的 PD-L1 抑制劑，透過靜脈注射至病人體內，從而達到抑壓癌細胞的效果。」潘明駿醫生引述研究指，患者接受化療後，在腫瘤沒有惡化的情況下，使用特定的 PD-L1 抑制劑作一線維持治療，能延長患者的整體存活期中位數至約二十四個月，死亡風險更能降低約24%。對於PD-L1陽性的晚期膀胱癌患者，整體存活期中位數更可提升至約三十一個月，死亡風險降低約31%。維持治療不但可強化患者的免疫系統，更可減輕副作用及減少破壞身體內的健康細胞，預料將會成為未來治療的新方向。

（特約）