代理赴泰國送訂促成交易　匡湖居洋房連私人船位3900萬沽

雖然近期樓市交投氣氛略為轉慢，但二手市場仍錄大額成交。中原地產劉國輝說，西貢匡湖居J段雙號屋，實用面積1,371平方呎，採三房套房間隔，擁花園及私人船位，最初開價4,280萬元，終大減價380萬元，以3,900萬元易手，實用呎價約28,446元。值得留意的是，為促成是次交投，代理遠赴泰國簽約送訂。

代理透露，買家為外區客，有見近期經濟復常，加上上址擁豪花裝修及私人船位，議價大半個月，終決定購入作新居。

據了解，前業主於2013年以約1,900萬元購入單位，持貨10年，現賬面賺約2,000萬元離場，單位期內升值逾1倍。

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