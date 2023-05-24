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【王健林旗下】萬達據報考慮出售中國約20家購物中心　另擬回購7月到期美元債

股市 15:27 2023/05/24

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萬達據報考慮出售中國約20家購物中心　另擬回購7月到期美元債

近年屢傳財困的萬達集團據報考慮出售中國多達20家購物中心。外電引述知情人士指，根據位置及業務，萬達正為每個購物中心尋求約7億至8億元（人民幣，下同）的估值，而有位於上海的購物中心的售價或高達10億元。

另有知情人士指，萬達集團也有探索其他選項，包括出售購物中心的股份。

據指，萬達正接洽包括保險公司和資產管理公司在內的潛在投資者，商討剝離在江蘇、浙江，以及上海的部分購物中心。而萬達亦可能根據投資者的需求出售該地區更多的購物中心。

報道指，暫時尚未清楚投資者對該等購物中心的興趣，而且，萬達最終也可能保留該等資產。

截至2022年底，萬達在中國共有473個購物中心，江蘇省有39個、浙江省有21個、上海市有14個。

萬達商管擬回購7月到期美元債

另外，萬達商管上市遇阻，為安撫投資者，外電引述消息指，萬達商管已告知詢問償債計畫的投資者，公司將會考慮回購7月23日到期的4億美元債券。

據市場數據指，萬達集團及子公司至少有11.8億美元的債券今年年底前到期。

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

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編輯：袁諾曦

經濟 浙江省 江蘇省 上海 人民幣 中國市場
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