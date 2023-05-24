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【港鐵AGM】港鐵本地乘客量已回復至疫情前九成　料1、2個月會完成資產管理及維修保養制度檢討

股市 15:25 2023/05/24

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【港鐵AGM】港鐵本地乘客量已回復至疫情前九成　料1、2個月會完成資產管理及維修保養制度檢討

港鐵 （00066） 管理層於股東周年大會（AGM）前會見傳媒，主席歐陽伯權稱，隨疫情放緩，鐵路服務乘客量逐步回復正常，目前本地乘客量已回復至疫情前九成，跨境鐵路客量亦達疫情前約七成，相信隨經濟恢復，乘客量料可逐步重返疫情前水平，今年鐵路業務料有不錯增長。

港鐵去年於將軍澳綫及油麻地站事故後成立專家小組，提出全面檢討資產管理及維修保養制度。金澤培表示，政府有工作小組提出意見，港鐵會於1、2個月會完成檢討，並向政府提交報告，港鐵並會在多方面改善，包括改善維修規章制度，同時引入新科技及加強港鐵的分析能力等。港鐵早前於4月及5日舉行4天感謝日，港鐵稱，共有1700萬人次參與。

港鐵曾提出興建跑馬地站

金澤培提及，港鐵於興建南港島線時曾提出興建跑馬地站，但當時因應社區存在不同意見，最終未能興建，未來將繼續物色發展機會。

港鐵小蠔灣第一期項目早前流標，歐陽伯權認為，地產商主要參考經濟環境、樓市供需及利率變化去評估項目的興趣，港鐵會就小蠔灣項目推出新方案。行政總裁金澤培稱，本港剛復常，樓市復甦步伐較預期為慢，現市況下地產商有不同考慮，但相信隨本港經濟逐漸改善，樓市將更興旺，港鐵會留意市況重推小蠔灣第一期。

港鐵採取漸進式股息政策

港鐵AGM上，有股東關注港鐵會否考慮分拆香港物業管理業務上市。財務總監許亮華表示，港鐵多元化業務模式令集團過去數年在疫情挑戰下，仍可以保持財務穩健，未來將不定期檢討業務組合，以確保公司長遠可持續發展。他又指，港鐵採取漸進式股息政策，希望可以每年穩步增加、或最少維持普通股股息，惟最終派息金額取決於財務表現、資本開支等需求。

談及長者2元乘車優惠被濫用情況，歐陽伯權表示，長者乘車優惠對大部分市民來說，是非常好的措施，港鐵會有職員「查飛」，亦有機制處罰濫用人士。至於長者優惠會否加價至3元，港鐵認為應由政府主導，港鐵會作出配合。

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編輯：陳韻妍

港股 金澤培 港鐵公司（00066） 財富及資產管理 歐陽伯權 港鐵 香港物業 鐵路 油麻地 將軍澳
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