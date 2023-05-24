英國4月通脹回落至8.7% 自去年8月以來首跌回單位數（第二版）

英國國家統計局（ONS）周三（24日）公布，4月的消費者物價指數（CPI）回落至8.7%，是自去年8月以來首度跌至單位數。

（第二版更新侯俊偉及工黨回應）

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CPI由3月的10.1%，於4月降至8.7%，但仍高於經濟學家預期的8.2%，跌幅主要反映天然氣和電力價格放緩。

但ONS指部分領域上月的按年通脹率仍居高不下，食品及非酒精飲品升幅達19.1%；酒精和煙草升幅達9.1%；文娛商品及服務升幅達6.4%；交通運輸升幅達1.6%。

雖然整體通脹回落，但撇除能源、食品和煙草價格的核心通脹率升至6.8%，為自1992年3月以來的最高水平。

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ONS首席經濟學家菲茨納（Grant Fitzner）表示，通脹已不再處於雙位數範圍，麵包、穀物、魚、雞蛋、芝士等日常食品的價格都已回落，屬於正面現象。

但菲茨納提醒，不少超市的貨品固定合約期介乎半年至一年，需等到合約到期，零售商品價格才能反映回落趨勢。

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，通脹率回復單位數雖然十分正面，但食物價格上升速度仍然過快，政府必須維持原有的降通脹方案。

工黨影子財相里夫斯（Rachel Reeves）指出，英國家庭開支依然上升，仍需憂慮食物及其他必需品的價格上升，質問保守黨政府為何拒絕有效解決生活成本危機。

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責任編輯：鄭錦玲