馬斯克親述時間管理 如何兼顧3大巨企

美國富豪馬斯克（Elon Musk）近日受訪親自講述，如何同時兼顧社交平台Twitter﹑電動車Tesla及太空探索公司SpaceX的業務，坦言自己每一日過得「漫長及複雜」。

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馬斯克周二（23日）受訪時表示，自己的生活比想像中來得更漫長及複雜，每日經歷不同業務內容的變換，承認有時感到十分痛苦。

馬斯克指工作日多數只選擇集中其中一間公司的事務，例如把周二定為「Tesla日」。但他指安排經常更換，最終可能不停在Tesla﹑Twitter及SpaceX之間來回處理，有時自己亦會搞混工作內容。

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外間不少企業高層會有助理幫忙安排工作，馬斯克稱雖然時間管理十分困難，但堅持自己安排。他表示他人難以理解自己對處理事情的優次順序，而且自己工作時間甚長，多數做到凌晨兩點才休息。

關於繼承人問題，馬斯克亦坦言是個難題。馬斯克曾向各公司董事會表明，最惡劣情況出現時他所選擇的接任人選。但馬斯克亦強調，董事會可另有人選接替自己。

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責任編輯：吳漢培