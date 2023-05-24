【高息股】滬杭甬尋求股東批准供股 集資最多65億人幣

公路股浙江滬杭甬(00576) 宣布，建議尋求股東批准供股及關於本次供股的相關授權， 其中本次供股將包括發行內資股供股股份及H股供股股份。每持10

股供不超過3.8股，內資股和Ｈ股供股比例相同，募集資金總額最高不超過65億元人民幣。集團表示，估計供股共配發不超過16.5億股供股股份，包括不超過11.06億股內資股供股股份及不超過5.45億股Ｈ股供股股份，H股供股定價參考在二級市場的價格、市帳率和市盈率等，並綜合考慮業務發展與股東利益等因素。該集團意向按包銷基準進行H股供股。

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集資所得，擬用於高速公路改擴建項目開支不超過55億元人民幣，及擬用於補充流動資金及償還借款等日常營運開支不超過10億元人民幣，進而支持集團主業的可持續發展及業務增長。最終募集資金用途按中國證監會及其他相關監管機構的批准實施。

滬杭甬同時公布未來三年股東回報規劃，建議由今年至2025年的3個年度派息不低於當年可分配利潤的75％。

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