英料公布新能源價格上限 7月賬單或減逾4300元

咨詢公司Cornwall Insight預測，英國天然氣和電力市場辦公室（Ofgem）將於本月25日公布新的能源價格上限，屆時一般家庭用戶能源賬單或將大減多達446英鎊（約4,342港元）。

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分析師預測，7月的價格上限為2,054英鎊（約2萬港元），10月時更會進一步下調至1,976英鎊（約1.9萬港元）。Cornwall Insight首席顧問Craig Lowrey表示，新上限對於英國家庭而言是好消息。

Craig Lowrey指，預測和現時能源價格保證水平的2,500英鎊相比，普通家庭賬單將能減少約450英鎊，且料在未來9個月內，價格將能保持相對穩定。

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Ofgem提供的英國普通家庭能源費用上限為3,280英鎊（約3.2萬港元），但由於政府的上限保障計劃，所以未影響消費者。惟據悉計劃門檻將於7月提升至3,000英鎊（約2.9萬港元），及將於明年3月完結，有指計劃共耗資294億英鎊（約2,862億港元）。

受新冠疫情消退和俄烏戰爭影響，去年能源批發價飆升。Ofgem於1月價格上限達4,279英鎊（約4.2萬港元）巔峰。當時更料今年將達至6,000英鎊（約5.8萬港元），每月能源賬單或大增數百英鎊。

當政府的能源費用上限保障計劃屆滿，Ofgem將決定英國家庭每年能源支出上限。

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責任編輯：李俊儀