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美女KOL試食美斯新餐廳 網民嫌貴：本人親自下廚？

環球社會熱點 14:35 2023/05/24

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阿根廷球王美斯（Lionel Messi）早前於安道爾開設了一間餐廳，西班牙美女KOL（意見領袖）Monica Moran於社交媒體TikTok拍片，分享她到美斯新餐廳試食的經歷。不過有網民笑指餐廳定價太貴，是否由美斯親自下廚。

Beyoncé演唱會迫爆倫敦酒店 英30戶家庭需臨時搬遷 【下一頁】

美斯於安道爾的五星級酒店MiM Hotel開設西餐廳「Hincha」，Monica就特意到這家餐廳用膳。

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Monica點了一份Pizza，形容味道很好。她更指餐廳職員向他們展示要烹調的肉，她認為餐廳用到的食材質素滿分。

他們其後又點了一份金球獎造型的甜品，不過Monica對這款甜品的評價則明顯較差。她指甜品造型雖然美麗，但配搭非常奇怪，裏面只有忌廉、花生、爆谷和棉花糖。

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不過很多網民都對餐廳定價感到驚訝，有人指出通心粉售價為21歐元（約177.5港元），忍不住問是否由美斯親自下廚烹調這道菜。

更有網民留言指，如果美斯並非親自送菜及坐下一起用膳，自己絕對不會點任何菜。

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責任編輯：鄭錦玲

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