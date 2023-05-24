【NFLX股價】Netflix擴大打擊共享帳號至台灣香港　發現非同住用戶額外收多少？如何定義？

▲ 【NFLX】Netflix擴大打擊共享帳號至台灣香港 發現非同住用戶額外收多少？如何定義？

串流影視平台Netflix（美：NFLX）預告打擊非同住用戶共用訂閱帳號多時，Netflix 最新在網站宣布，今日起會向美國、台灣用戶發出電郵通知，若發現用戶正與非同住人士一同訂閱服務，須購買「額外成員名額」，每月收取7.99美元或100元新台幣。雖然Netflix未在網站公布香港區做法，但有用戶表示已收到通知，若出現同一情況，香港用戶須多付28港元月費。

Netflix股價上升2%，報363.28美元，強勢挑戰380美元阻力關口。

參考香港Netflix收費表，基本版月費63港元、標準版78港元、高級版93港元。據資料，標準方案將能新增一位非同住者；高級方案可以新增兩位非同住者。

美國地區收費與香港區不同，Netflix在當地共提供4個不同訂閱計劃，包括月費6.99美元「標準廣告版（Standard with ads）」、9.99美元的基本版（Basic）、15.49美元的標準版（Standard）、19.99美元的高級版（Premium）。

以最新額外收費計，與非同住人士一同訂閱計劃，仍較單獨訂閱化算。

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參考官方支援頁面，Netflix 同戶裝置的定義如下：

在您觀賞 Netflix 的主要地點中，所有連接該地網路的裝置。 可使用電視設定 Netflix 同戶裝置。 只要裝置連上與這部電視相同的網路，並使用您的帳戶，系統就會自動將這些裝置設為您的 Netflix 同戶裝置。 我們會透過多種資訊判斷帳戶的登入裝置是否已設為您的 Netflix 同戶裝置，包括 IP 位址、裝置識別碼及帳戶活動等。 嘗試判斷裝置的確切位置時，我們不會蒐集 GPS 資料。

Netflix曾稱全球逾億戶「免費收看」

Netflix 表示，Netflix 帳戶僅供一個家庭使用。居住在該家庭的每個人都可以在家中、外出、度假時使用 Netflix，並利用新功能，如傳輸配置文件和管理訪問和設備。

據以往披露，Netflix指出，全球有多達1億戶家庭帳戶沒有付費，當中在加拿大和美國就已有3000萬戶。

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編輯：麥德銘