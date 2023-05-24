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【字節跳動】張一鳴卸任字節跳動CEO後兩年　在港成立個人投資基金、瞄準科技企業

股市 13:59 2023/05/24

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【字節跳動】張一鳴卸任字節跳動CEO後兩年　在港成立了個人投資基金、瞄準科技企業

內地媒體報道，字節跳動創始人張一鳴在卸任首席執行官（CEO）兩年後，在香港成立了一家個人投資基金。消息人士透露，該基金的主要投資方向是科技相關行業。

報道指，張一鳴的基金名為Cool River Venture，屬私人股份有限公司，2023年5月22日生效。基金由張一鳴擔任董事，唯一股東為Galaxy LLC，持股比例為100%。

2021年5月，張一鳴發布內部全員信，宣布卸任字節跳動首席執行官一職，由聯合創始人梁汝波接任。張一鳴在信中表示，將聚焦遠景戰略、企業文化和社會責任，並提到自己對於虛擬現實、生命科學、科學計算等新興科技領域的興趣。

張一鳴自卸任後一直較低調，最近一次公開報道是今年5月向芳梅教育發展基金追加捐贈2億元人民幣，支持家鄉職業教育和藝術教育等教育公益項目。

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

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編輯：陳韻妍

港股 張一鳴 香港 字節跳動
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