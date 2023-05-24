【Microsoft Build】Microsoft開發者大會重點一覽！　ChatGPT AI助手能力值提升、支援50＋外掛

▲ Microsoft Build開發者大會在今（24日）於西雅圖正式揭幕，會上公布了多項有關Windows 11、Microsoft 365等的更新，現在就為各位整理大會的6大發布重點！

在ChatGPT AI技術加持下，微軟（Microsoft）不斷提升自家生成式AI應用「能力值」，來迎戰一眾科企巨頭如Google、Apple等。Microsoft Build開發者大會在今（24日）於西雅圖正式揭幕，會上公布了多項有關Windows 11、Microsoft 365等的更新，進一步擴展其AI生態。現在就為各位整理大會的6大發布重點！

ChatGPT內置Microsoft Bing，意味著用戶可以即時從線上取得更即時性、最新的答案，甚至會列出Citation（引述）方便了解更多相關資訊。ChatGPT Plus用戶由即日起可獲得該功能。

2/ 加入50多種外掛，包括Spotify、Canva、Trip.com等

是次Microsoft還宣布加入50多種外掛，針對不同領域增強搜尋能力，例如幫助查詢餐廳資訊、讓用戶在尋求購物建議、構思旅行計劃時提供住宿建議等，獲得更多資訊。

這些新外掛將在未來幾星期內，在網頁版及流動版本的Bing Chat或Edge的Bing側邊欄中提供。Microsoft還指出，Bing Chat外掛即將會納入新公布的Windows Copilot及Edge瀏覽器中。

未來AI助手Copilot不僅限於查詢及聊天，就連跨應用程式控制電腦功能都可以做到。Windows Copilot功能將會在6月公測，預計今年11月就可以推送更新予所有Windows 11用戶。

Microsoft行政總裁Satya Nadella在會上提出「Copilot stack」概念，表示要讓第三方開發者瞬間獲得Copilot能力。開發者可選擇OpenAI的GPT-4等AI大型模型，並根據自家的資料整合，讓其企業客戶、合作夥伴、同事等使用，以便快速探索自家的數據資訊。

AI的答覆內容將建基於開發者提供的數據資料範疇，避免AI亂答問題等情況。

Microsoft將採用與OpenAI ChatGPT相同的開放外掛程式（Plugin）標準，確保今後ChatGPT與Microsoft一系列Copilot產品服務的相互操作性。

6/ 以自助式服務項目Dev Box提升開發人員體驗及生產力

Microsoft Dev Box將於今年7月正式啟用，讓開發人員更專注於編碼內容編排，無須擔心工作環境是否有落差，或無法協同操作等。

Dev Box新增多個功能，包括在Azure Marketplace提供預設圖像，以及可通過Azure Deployment Environments管理和定製開發環境。

記者：張寶燕

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