【Meta收購受阻】Shutterstock收購GIF搜尋引擎Giphy　低於Meta收購價逾20億

▲ 近日，美國圖庫素材、工具供應商Shutterstock宣布將收購Giphy。

Meta旗下的Facebook、Instagram（IG）用戶在回覆訊息時能使用的GIF，來自於GIF搜尋引擎Giphy。 Meta早於2020年收購了Giphy，可是在去年遭英國競爭監管機構CMA阻止。近日，美國圖庫素材及工具供應商Shutterstock宣布將收購Giphy。

英國CMA去年以擔憂限制其他社交平台競爭對手如Snapchat及Twitter存取權限為由，命令Meta出售Giphy。Meta近日以5,300萬美元（約4.2億港元）的價格將Giphy出售予Shutterstock，價格遠低於Meta原先的3.15億美元（約24.7億港元）收購價，逾2.62億美元（約20.5億港元）。

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現時雙方公司正計劃簽訂API協議，因此在出售Giphy後，這些GIF還有機會繼續留在Meta旗下平台。另與Snapchat、Twitter等平台，預計也是會簽訂類似協議，透過Giphy的API（應用程式界面）向用戶提供GIF。

Shutterstock表示，其圖庫過去較多面向營銷及廣告用途，是次收購案完成後，可拓展受眾範圍並將在用戶的日常對話中提供服務，Giphy交易將為Shutterstock每日帶來17億用戶。

責任編輯：張寶燕

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