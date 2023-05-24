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Beyoncé演唱會迫爆倫敦酒店 英30戶家庭需臨時搬遷

環球社會熱點 14:05 2023/05/24

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美國天后Beyoncé於5月29日至6月4日期間，將於英國倫敦舉辦演唱會，各地粉絲紛紛預定酒店。有英國傳媒發現，由於大量酒店房間已被預訂，多達30個家庭需搬出入住臨時住宿。

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《衛報》報道，北倫敦的恩菲爾德鎮（Enfield）的Travelodge酒店擁有約100間客房，其中三分二目前已被地方議會預訂。入住人士為向當地議會表明無家可歸的家庭或個人，部分房間更住有4至5人。

據報Travelodge一次最多能預定28日，但由客房被湧至倫敦參加Beyoncé演唱會的人士搶購一空，當局未能成功延長酒店住宿預訂，即部分家庭將需在短時間內搬離。有需要暫時搬離酒店的家庭形容，整個過程非常麻煩。他們除了需要帶走所有物品外，其子女亦可能錯過校園生活。

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恩菲爾德鎮議會發言人表示，當局會盡最大努力尋找合適的住宿，盡可能減少干擾。

Travelodge發言人則指，多年來一直和市議會合作提供短期住宿，直至地方當局找到永久解決方案，各方明白只是臨時安排。酒店亦指在恩菲爾德鎮及附近的酒店還有充足的空房，歡迎議會預訂，將視乎房間供應情況而盡最大努力配合。

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責任編輯：李俊儀

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