  • 26°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 13:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【共同富裕】中金據報將高級銀行家去年花紅大減逾四成　曾向政府諮詢員工薪酬建議

股市 12:55 2023/05/24

分享：

分享：

【共同富裕】中金據報將高級銀行家去年花紅大減逾四成　曾向政府諮詢員工薪酬建議

內地推動「共同富裕」政策下，彭博引述消息指，內地最大投行中金公司 （03908） 考慮於本周公布，將高級銀行家2022年花紅削減逾40%。中金支付予銀行家的薪酬一直與國際投行如高盛（美：GS）等相若，而高盛及瑞銀等投行因過去一年市場交易淡靜，紛紛削減銀行家的花紅，但中金是次削花紅則與「共同富裕」政策相關。

海通證券較往常延遲2個月才派花紅

報道指，內地監管機構猛烈抨擊銀行家的「享樂主義」生活方式，而中金高層對於如何設置符合「共同富裕」政策的花紅，進行了長達數月的討論。消息稱，中金曾就甚麼是超額薪酬及可接受的薪酬幅度，向政府諮詢意見，但未有獲得任何具體指導。

報道又稱，總部位於上海的海通證券 （06837） ，已通告香港的高級銀行家將會派發花紅，較往常延遲2個月。內地的投行一般會於農曆新年不久後便通知員工花紅的金額。

消息人士指，基於不少國有券商的最高級別管理層一般是共產黨員，若他們的薪酬不符合規定，將會受到懲罰甚至降級。中金拒絕置評，海通則未有回應。

【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

ET財智Talk
【ET財智Talk】 人民幣會否繼續跌？港元存款利率會繼續高企多久？鴻鵠資產陸庭龍為你分析解構

相關文章：【投行花紅】華爾街投資銀行家今年花紅削減幅度將是歷來最大　大型銀行與地區性銀行花紅呈分化

相關文章：【共同富裕】中紀委警告銀行家糾正「享樂主義奢靡之風」　中資券商再傳降薪？

相關文章：【共同富裕】中金據報縮減旅行津貼　要求高級銀行家不可乘坐商務艙、火車只可預訂「最便宜的座位」

編輯：陳韻妍

港股 海通證券（06837） 中金公司（03908） 經濟 職場文化 共同富裕 花紅 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【國泰航空】國泰解僱3名涉取笑內地乘客空中服務員　林紹波：冀外界予國泰改善機會、李家超痛憤失望

下一篇文章

【加密貨幣】ZA Bank：擬向散戶提供虛擬資產交易服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【日圓走勢】美銀料日圓第三季跌至143、兌港元跌見5.45算　日本FDI赤字巨不利日圓走勢
【日圓走勢】美銀料日圓第三季跌至143、兌港元跌見5.45算　日本FDI赤字巨不利日圓走勢
【美股期貨】債限談判乏進展　道指期貨回升35點、守33000關（不斷更新）
【美股期貨】債限談判乏進展　道指期貨回升35點、守33000關（不斷更新）
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【美團3690】KeeTa今早8時正式上線　首單需時14分鐘、外賣車手群組瘋傳首單來自...
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再跌151點　阿里巴巴美股低港2%（不斷更新）
【債務上限】共和黨：未安排下一場會議　突質疑耶倫6月1日違約期限　一文看清最新進展（不斷更新）
【債務上限】共和黨：未安排下一場會議　突質疑耶倫6月1日違約期限　一文看清最新進展（不斷更新）
【國泰航空】國泰解僱3名涉取笑內地乘客空中服務員　林紹波：冀外界予國泰改善機會、李家超痛憤失望
【國泰航空】國泰解僱3名涉取笑內地乘客空中服務員　林紹波：冀外界予國泰改善機會、李家超痛憤失望
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款