▲ 【共同富裕】中金據報將高級銀行家去年花紅大減逾四成 曾向政府諮詢員工薪酬建議

內地推動「共同富裕」政策下，彭博引述消息指，內地最大投行中金公司 （03908） 考慮於本周公布，將高級銀行家2022年花紅削減逾40%。中金支付予銀行家的薪酬一直與國際投行如高盛（美：GS）等相若，而高盛及瑞銀等投行因過去一年市場交易淡靜，紛紛削減銀行家的花紅，但中金是次削花紅則與「共同富裕」政策相關。

海通證券較往常延遲2個月才派花紅

報道指，內地監管機構猛烈抨擊銀行家的「享樂主義」生活方式，而中金高層對於如何設置符合「共同富裕」政策的花紅，進行了長達數月的討論。消息稱，中金曾就甚麼是超額薪酬及可接受的薪酬幅度，向政府諮詢意見，但未有獲得任何具體指導。

報道又稱，總部位於上海的海通證券 （06837） ，已通告香港的高級銀行家將會派發花紅，較往常延遲2個月。內地的投行一般會於農曆新年不久後便通知員工花紅的金額。

消息人士指，基於不少國有券商的最高級別管理層一般是共產黨員，若他們的薪酬不符合規定，將會受到懲罰甚至降級。中金拒絕置評，海通則未有回應。

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編輯：陳韻妍